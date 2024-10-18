Бельгийская прокуратура заявила в пятницу, что начала расследование возможных военных преступлений, совершенных солдатом, воюющим на стороне Израиля в Газе и имеющим бельгийское гражданство.

Федеральная прокуратура заявила, что расследование посвящено бельгийцу, служащему в элитном подразделении израильских вооруженных сил. Согласно многочисленным сообщениям СМИ, этот человек, имеющий двойное бельгийско-израильское гражданство, в возрасте 20 лет, из брюссельской коммуны Укле, служит в израильской армии в снайперском подразделении «Рефаим».

Это подразделение, действующее в секторе Газа с октября 2023 года, состоит из 21 человека, включая трех американцев, двух французов, немца, итальянца и бельгийца, в отношении которого ведется расследование.

Бельгийское расследование, официально начатое в среду, было проведено после расследования палестинского журналиста и участника Bellingcat Юниса Тирави, который обвинил снайперское подразделение Refaim в «жестоких казнях безоружных гражданских лиц».

По словам Тирави, он получил информацию от американского солдата, занимавшего руководящую должность в подразделении, который предоставил доказательства того, что подразделение стреляло в мирных жителей, даже если они не были вооружены и не представляли никакой опасности.

Министр юстиции Бельгии Пол Ван Тигхельт заявил в четверг, что бельгийское следствие стремится проверить информацию, опубликованную в прессе.

«Израиль имеет право на самооборону, но это не освобождает его от обязанности соблюдать международное гуманитарное право», - заявил Ван Тигхельт в бельгийском парламенте.

Бельгийско-палестинская ассоциация (ABP) подала в четверг уголовное заявление против этого человека, попросив бельгийские власти провести расследование «со всей тщательностью».

«Это поможет положить конец безнаказанности преступников, поскольку безнаказанность, которой они пользуются, дает почву для совершения последующих преступлений, - говорится в заявлении ассоциации. - ABP призывает бельгийскую систему правосудия участвовать в работе международного правосудия наряду с международными судами. Бельгийская система правосудия обязана действовать, когда бельгийцы становятся виновниками или жертвами преступлений по международному праву».