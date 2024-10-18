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Стамбул: встреча глав МИД формата «Южный Кавказ 3+3»
В Стамбуле состоялось третье заседание платформы регионального сотрудничества с участием глав МИД Турции, Азербайджана, Армении, Ирана и России. Была принята совместная декларация
Стамбул: встреча глав МИД формата «Южный Кавказ 3+3»
Фото: МИД Турции / Others
18 октября 2024 г.

18 октября 2024 года в Стамбуле в ходе третьего заседания Платформы регионального сотрудничества «Южный Кавказ 3+3», которое провел министр иностранных дел Хакан Фидан, была принята совместная декларация. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Турции.

В декларации подчеркивается важность обеспечения мира и стабильности в регионе посредством диалога. В ней также подчеркивается вклад регионального экономического сотрудничества в укрепление доверия между странами, а также в процветание и стабильность. Было решено использовать возможности для сотрудничества в области транспорта, связи, торговли, энергетики, инвестиций и коммуникаций.

На встрече присутствовали министры иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана и Российской Федерации. Основной целью данной платформы является развитие многостороннего сотрудничества на Южном Кавказе на основе взаимной выгоды, с пониманием региональной ответственности.

«В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с установлением прочного мира и стабильности на Южном Кавказе и региональным развитием. Состоялся обмен идеями по углублению регионального сотрудничества через конкретные проекты. <..> По окончании встречи приглашенные министры были приняты президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом», - говорится в сообщении.

«Турция будет продолжать работать со странами региона для достижения прочного мира и укрепления сотрудничества на Южном Кавказе», - сообщается в заявлении МИД Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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