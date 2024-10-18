На Кубе произошло полное отключение электроэнергии из-за аварии на электростанции Антонио Гитерас. Об этом сообщило Министерство энергетики. Блэкаут начался в 11 утра по местному времени в пятницу и оставил без света около 10 млн человек.

Из-за нехватки энергии правительство Кубы ранее объявило меры по экономии: были отменены занятия в школах, закрыты ночные клубы и ограничен доступ на рабочие места для большинства работников.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что власти занимаются «решением этой очень чувствительной для нации чрезвычайной ситуации в области энергетики».

Большинство термоэлектростанций находятся в аварийном состоянии, а 37 электростанций остановлены из-за нехватки топлива.

Премьер-министр Мануэль Марреро заявил, что экономическая деятельность была приостановлена для сохранения энергии для населения.

В понедельник кубинские власти сообщили об установке солнечных панелей, которые, как они надеются, увеличат мощности по производству энергии на острове. Однако первый из заявленных проектов, который будет производить около 1000 ватт электроэнергии в час, будет готов только через два года.