ТУРЦИЯ
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Хакан Фидан обсудил ситуацию в Газе с руководством ХАМАС
Глава МИД Турции провел встречу с руководством ХАМАС для обсуждения гуманитарного кризиса в секторе Газа и возможностей достижения соглашения о прекращении огня
Хакан Фидан обсудил ситуацию в Газе с руководством ХАМАС
Хакан Фидан встретился с руководством ХАМАС / Others
18 октября 2024 г.

18 октября состоялась встреча министра иностранных дел Турции с председателем Консультативного совета ХАМАС Мухаммедом Дервишем Исмаилом и членами Политбюро организации. Основной темой переговоров стала гуманитарная ситуация в секторе Газа, особенно в его северной части.

«Мы задействуем все дипломатические возможности для мобилизации международного сообщества в связи с гуманитарной катастрофой в Газе», — сообщил Фидан, согласно сообщению МИД Турции.

На встрече также обсуждался текущий статус переговоров по достижению соглашения о прекращении огня, которое могло бы способствовать обмену пленными и заложниками. Особое внимание было уделено процессу межпалестинского примирения. Турецкий министр положительно оценил недавнюю встречу в Каире, организованную Египтом.

В ходе встречи министр также выразил соболезнования представителям ХАМАС в связи с гибелью Яхьи Синвара.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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