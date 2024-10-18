18 октября состоялась встреча министра иностранных дел Турции с председателем Консультативного совета ХАМАС Мухаммедом Дервишем Исмаилом и членами Политбюро организации. Основной темой переговоров стала гуманитарная ситуация в секторе Газа, особенно в его северной части.

«Мы задействуем все дипломатические возможности для мобилизации международного сообщества в связи с гуманитарной катастрофой в Газе», — сообщил Фидан, согласно сообщению МИД Турции.

На встрече также обсуждался текущий статус переговоров по достижению соглашения о прекращении огня, которое могло бы способствовать обмену пленными и заложниками. Особое внимание было уделено процессу межпалестинского примирения. Турецкий министр положительно оценил недавнюю встречу в Каире, организованную Египтом.

В ходе встречи министр также выразил соболезнования представителям ХАМАС в связи с гибелью Яхьи Синвара.