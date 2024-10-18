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РФ и Украина обменялись военнопленными
Минобороны РФ сообщило об обмене военнопленными в формате «95 на 95» при содействии ОАЭ
РФ и Украина обменялись военнопленными
Фото: AP / Others
18 октября 2024 г.

В пятницу Россия и Украина обменялись военнопленными в формате «95 на 95» в рамках соглашения, заключенного при содействии Объединенных Арабских Эмиратов, выступивших в качестве посредника. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В сообщении ведомства, опубликованном в Telegram, говорится, что вернувшиеся российские военнослужащие проходят медобследование в Беларуси.

Украинские власти пока не сообщали об обмене.

Частная российская группа, которая заявляет, что следит за обращением с военнопленными, опубликовала список возвращенцев и сообщила, что большинство из тех, кого возвращают домой, были взяты в плен в Курской области, где ВСУ осуществили вторжение в начале августа.

Последний обмен - 103 пленных с обеих сторон - состоялся в сентябре. Украинские власти заявили тогда, что это был 57-й обмен с начала войны в феврале 2022 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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