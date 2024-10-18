Президент России Владимир Путин 18 октября провел встречу с журналистами стран БРИКС, где подробно осветил текущую ситуацию вокруг войны в Украине и пролил свет на позицию России по ключевым вопросам.

Путин назвал «контрпродуктивным» разговоры о сроках завершения конфликта, объяснив это стремительным развитием военных технологий. «Еще совсем недавно говорили, что современный способ ведения вооруженной борьбы — это противоборство технологий. Сегодня я уже от наших участников боевых действий услышал, что современная война — это война математиков», — подчеркнул президент РФ.

Путин заявил о непосредственном участии НАТО в боевых действиях, отметив, что украинская армия якобы не способна самостоятельно использовать высокотехнологичное оружие. «НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат. Украина не жалеет своих людей в интересах третьих государств», — заявил российский лидер. — А когда натовцам надоест с нами воевать — это у них тоже спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы».

Относительно возможности переговоров президент подтвердил готовность России к диалогу, но исключительно на основе стамбульских соглашений 2022 года. «Если Украина поставила там свою подпись, значит там все устраивало? Во всяком случае, какие-то принципиальные вещи. Можно было говорить о каких-то деталях, дорабатывать, но выбрасывать этот документ в помойку, мне кажется, совершенно некорректно», — подчеркнул Путин.

Президент обратил внимание на существующий запрет переговоров с российской стороной в Украине. «Все призывают вести нас переговоры, а то, что украинская сторона запретила сама себе вести переговоры, на это что, никто не обращает внимание что ли?», — задался вопросом Путин.

В качестве возможной площадки для переговоров Путин назвал Саудовскую Аравию: «Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественную нам страну. У меня очень добрые отношения с королем и такие товарищеские, дружеские отношения с наследным принцем. Я уверен, что все, что делает Саудовская Аравия на этом направлении, она делает искренне».

Глава РФ категорически отверг возможность временного перемирия и «размена территорий». «Я не понимаю, когда вы говорите о «размене территорий», потому что те территории, за которые сражаются наши ребята на поле боя, это наши территории», — сказал Путин, упомянув в этом контексте Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Касательно сообщений о возможном создании Украиной ядерного оружия, Путин назвал их провокационными, отметив, что Россия способна выявить любые подобные попытки: «Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у Российской Федерации. Могу сразу сказать: Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах».