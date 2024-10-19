Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с официальным заявлением после подтверждения гибели одного из лидеров ХАМАС Яхьи Синвара.

«Его потеря, несомненно, болезненна для «оси сопротивления», но этот фронт не прекратил продвижение вперед с мученической смертью выдающихся деятелей. ХАМАС жив и останется живым», — заявил Хаменеи.

«Он стал символом сопротивления и борьбы. С железной решимостью он противостоял агрессору и угнетателю. С мудростью и мужеством он нанес 7 октября удар, который вошел в историю региона. Теперь он с честью присоединился к сонму мучеников», — подчеркнул Хаменеи.

Хаменеи также заверил, что Иран «как всегда будет пребывать на стороне искренних бойцов и воинов».

Яхья Синвар, которому приписывают организацию операции ХАМАС против Израиля 7 октября 2023 года, был убит в среду во время перестрелки с израильскими силами после более чем года преследований. В социальных сетях палестинцы активно делятся прежними выступлениями Синвара, где он заявлял, что предпочтет погибнуть от рук израильтян, чем от сердечного приступа или в автокатастрофе.

По данным Министерства здравоохранения Газы, с начала израильского вторжения в Газу 7 октября погибло более 42 тыс. палестинцев, еще около 10 тыс. человек предположительно остаются под завалами.