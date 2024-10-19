Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила о нападении беспилотника на частную резиденцию Биньямина Нетаньяху в Кесарии на севере страны. По данным израильской армии, с территории Ливана были запущены три дрона. Два из них были успешно перехвачены системой ПВО, третий попал в здание. Пострадавших в результате инцидента нет.

Атака произошла на фоне обострения приграничного конфликта между израильскими силами и группировкой «Хезболла», продолжающегося с начала войны в секторе Газа в октябре прошлого года.

В конце прошлого месяца Израиль усилил наступление в Ливане, в результате которого были убиты лидер «Хезболлы» Хасан Насралла и ряд других командиров.

Масштабные воздушные удары и последовавшее за ними наземное вторжение Израиля привели к гибели более 1500 человек и вынудили около 1,2 млн жителей покинуть свои дома.