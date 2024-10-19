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Дрон атаковал резиденцию Нетаньяху
Беспилотник, запущенный с территории Ливана, поразил частный дом премьер-министра Израиля в Кесарии. На момент атаки глава правительства и его семья отсутствовали
Дрон атаковал резиденцию Нетаньяху
Сотрудник израильских сил безопасности дежурит у входа на улицу в Кесарии после атаки беспилотника со стороны Ливана / Фото: Reuters / Others
19 октября 2024 г.

Канцелярия премьер-министра Израиля сообщила о нападении беспилотника на частную резиденцию Биньямина Нетаньяху в Кесарии на севере страны. По данным израильской армии, с территории Ливана были запущены три дрона. Два из них были успешно перехвачены системой ПВО, третий попал в здание. Пострадавших в результате инцидента нет.

Атака произошла на фоне обострения приграничного конфликта между израильскими силами и группировкой «Хезболла», продолжающегося с начала войны в секторе Газа в октябре прошлого года.

В конце прошлого месяца Израиль усилил наступление в Ливане, в результате которого были убиты лидер «Хезболлы» Хасан Насралла и ряд других командиров.

Масштабные воздушные удары и последовавшее за ними наземное вторжение Израиля привели к гибели более 1500 человек и вынудили около 1,2 млн жителей покинуть свои дома.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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