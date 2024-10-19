ПОЛИТИКА
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Россия и Украина провели обмен военнопленными — 95 на 95
Россия и Украина в пятницу вечером провели очередной обмен военнопленными по формуле "95 на 95". Как заявили в Минобороны РФ, россияне пока находятся в Беларуси, потом поедут восстанавливаться в Россию. Украинская сторона сообщает, что большинство обменянных россиян – солдаты-срочники, попавшие в плен в Курской области. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил состоявшийся обмен. Сообщается также, что в переговорах участвовали Объединённые Арабские Эмираты. #обмен #военнопленные #россия #украина #срочники
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19 октября 2024 г.
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