Главы внешнеполитических ведомств Турции и Ирана Хакан Фидан и Аббас Аракчи провели переговоры в Стамбуле, где обсудили ситуацию в секторе Газа и риски расширения конфликта в регионе.

«Нельзя недооценивать риск распространения войны на весь регион. Мы находимся в состоянии напряженности, которая может иметь очень серьезные последствия на глобальном уровне», — заявил министр Фидан на совместной пресс-конференции.

По словам турецкого министра, Израиль должен прекратить действия, нарушающие международное право. Фидан подчеркнул, что Анкара выступает против войны в регионе и призывает все стороны к сдержанности.

Фидан отметил, что Турция рассматривает внутрипалестинское примирение как вопрос стратегической важности. «На состоявшейся в пятницу встрече с делегацией ХАМАС были рассмотрены меры по расширению гуманитарной помощи населению Газы и формированию международной поддержки», — добавил Фидан.

Глава МИД Ирана в свою очередь отметил: «Израильский режим не признает никаких границ в совершаемых военных преступлениях. Мы поддерживаем немедленное и постоянное прекращение огня в Газе и Ливане».

Министры обсудили гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Турция уже направила более 84 тыс. тонн гуманитарной помощи в регион. Также на встрече обсуждались вопросы палестинского внутреннего примирения, которое обе страны считают стратегически важным.

Аракчи высоко оценил позицию Турции в поддержке палестинского народа, а также подчеркнул готовность Тегерана «к любому развитию событий», несмотря на стремление к миру.