Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис в пятницу провели предвыборные мероприятия в Мичигане, штате со значительной арабо-американской общиной, чьи голоса могут стать решающими на выборах 5 ноября.

«Этот год был очень трудным, учитывая масштабы смертей и разрушений в Газе, а также жертвы среди мирного населения и перемещения в Ливане», — заявила Харрис, добавив, что гибель лидера ХАМАС Яхьи Синвара якобы «может и должна стать поворотным моментом».

«Все должны использовать эту возможность, чтобы наконец закончить войну в Газе, вернуть заложников домой и раз и навсегда прекратить страдания», — подчеркнула вице-президент.

Об убийстве Синвара Трамп высказался лаконично: «Он был нехорошим человеком». «Это то, что иногда происходит», — сказал он журналистам в аэропорту Детройта.

На вопрос журналистов о том, как гибель Синвара повлияет на перспективы мирного урегулирования в Газе, Трамп ответил: «Я думаю, это упростит процесс».

Трамп посетил город Хамтрамк с преимущественно мусульманским населением, где получил поддержку мэра-демократа Амера Галиба. «Его сегодняшний визит демонстрирует уважение и признательность нашему сообществу», — отметил Галиб.

«Я спас Мичиган. У нас будут заводы здесь, а не в других странах», — заявил Трамп во время визита в избирательный штаб.

Несмотря на введенный Трампом во время его президентства запрет на въезд из мусульманских стран, республиканский кандидат пытается использовать недовольство арабо-американской общины поддержкой администрацией Байдена кровопролитной военной кампании Израиля в Газе.

Харрис также заручилась поддержкой: 52 ливано-американца публично поддержали ее кандидатуру, отметив решение администрации продлить временный легальный статус гражданам Ливана в США.

Оба кандидата также соревнуются за голоса профсоюзов. Харрис встретилась с членами профсоюза автомобилестроителей UAW, предупредив, что Трамп подорвет коллективные переговоры и защиту рабочих. Трамп в свою очередь раскритиковал переход на электромобили и пообещал вернуть производство в США.

Мичиган, наряду с Пенсильванией и Висконсином, является одним из ключевых колеблющихся штатов, которые определят исход выборов. В 2020 году Байден выиграл здесь с преимуществом менее 3%.