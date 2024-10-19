Как сообщает палестинское информационное агентство WAFA, израильская армия нанесла авиаудар по жилому дому в лагере беженцев «Магази», расположенном в центральной части сектора Газа. В результате атаки дом был полностью разрушен, под завалами могут находиться люди.

Медицинские бригады пытаются добраться до пострадавших, но продолжающиеся обстрелы затрудняют проведение спасательных операций.

Число погибших в результате геноцида, осуществляемого Израилем в секторе Газа с 7 октября 2023 года, возросло до 42 519 человек, сообщает Министерство здравоохранения Газы. Только за последние сутки жертвами атак в различных частях сектора, особенно в северной его части, стали 19 человек, еще 91 человек был ранен.

Общее количество раненых достигло 99 637, однако точные данные о числе жертв продолжают поступать, поскольку под обломками разрушенных зданий и на обочинах дорог могут оставаться тела погибших.

Бригады скорой помощи и гражданской обороны сталкиваются с серьезными препятствиями, вызванными постоянными атаками израильских сил, что мешает им оперативно добраться до пострадавших и провести эвакуацию тел погибших.