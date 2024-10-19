ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Удар по жилому дому в лагере беженцев
Израильская армия нанесла удар по жилому дому в лагере беженцев «Магази» в центральной части сектора Газа, в результате чего погибли 11 человек
Удар по жилому дому в лагере беженцев
Число погибших в результате геноцида в секторе Газа возросло до 42 519 человек / Фото: AA
19 октября 2024 г.

Как сообщает палестинское информационное агентство WAFA, израильская армия нанесла авиаудар по жилому дому в лагере беженцев «Магази», расположенном в центральной части сектора Газа. В результате атаки дом был полностью разрушен, под завалами могут находиться люди.

Медицинские бригады пытаются добраться до пострадавших, но продолжающиеся обстрелы затрудняют проведение спасательных операций.

Число погибших в результате геноцида, осуществляемого Израилем в секторе Газа с 7 октября 2023 года, возросло до 42 519 человек, сообщает Министерство здравоохранения Газы. Только за последние сутки жертвами атак в различных частях сектора, особенно в северной его части, стали 19 человек, еще 91 человек был ранен.

Общее количество раненых достигло 99 637, однако точные данные о числе жертв продолжают поступать, поскольку под обломками разрушенных зданий и на обочинах дорог могут оставаться тела погибших.

Бригады скорой помощи и гражданской обороны сталкиваются с серьезными препятствиями, вызванными постоянными атаками израильских сил, что мешает им оперативно добраться до пострадавших и провести эвакуацию тел погибших.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us