Несколько членов НАТО поддержали «план победы», предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, который включает в себя ускоренное вступление Украины в Североатлантический альянс. Об этом 18 октября сообщило агентство Bloomberg. Некоторые союзники видят в этом шаге «потенциальный рычаг» давления на Москву.

Тем не менее, источники агентства отмечают, что в рядах НАТО существует разногласие по этому вопросу. Президент США Джо Байден, находясь с визитом в Берлине, призвал союзников продолжать оказывать помощь Украине до тех пор, пока она не достигнет «справедливого и прочного мира».

Однако канцлер Германии Олаф Шольц вновь выразил свое несогласие с ускоренным вступлением Украины в НАТО и выступил против поставок Киеву дальнобойного оружия, которое могло бы поражать цели на территории России.

«Мы поддерживаем Украину, насколько можем. И мы следим за тем, чтобы союз НАТО не стал стороной в войне», – подчеркнул Шольц, добавив, что это может привести к «еще большей катастрофе».

Франция, напротив, поддерживает идею скорейшего приглашения Украины в НАТО. Министр-делегат по европейским делам Франции Бенжамен Аддад отметил, что Париж мобилизует усилия для убеждения союзников в необходимости такого шага.

Кроме того, среди союзников продолжаются споры по поводу поставок Украине дальнобойного оружия. Во время закрытых встреч с лидерами НАТО обсуждались дальнейшие меры по поддержке Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Президент Украины представил «план победы» из пяти пунктов на заседании Европейского совета 17 октября. План включает ускорение вступления Украины в НАТО, усиление ее вооруженных сил и создание системы неядерного сдерживания России.