Армия Израиля подвергла артиллерийской бомбардировке больницу «Аль-Авда» в лагере беженцев «Джебалия» и окружила Индонезийский госпиталь в городе Бейт-Лахия, заявило Министерство здравоохранения сектора Газа. Госпиталь оказался в осаде. Отключение электричества угрожает жизням 40 пациентов, чье состояние зависит от электропитания.

Израильские танки окружили Индонезийский госпиталь, атакуя его с раннего утра, что вывело из строя генераторы и нанесло ущерб зданию. Медицинские работники сообщают, что атаки продолжаются. Врачи сталкиваются с угрозами со стороны израильских сил.

Директор Индонезийского госпиталя доктор Мерван эс-Султан, заявил, что отключение электричества может привести к гибели пациентов.

«Наши пациенты рискуют быть преднамеренно убитыми в случае продолжения отключения электроэнергии. Оккупация разрушает систему здравоохранения и использует ее как инструмент угнетения, вынуждая жителей севера к миграции», - сказал он.

Источники в больнице «Аль-Авда» сообщили, что верхние этажи здания пострадали от обстрелов танков, а окрестности больницы подвергаются постоянным атакам с применением беспилотников, пишет «Анадолу».

Число погибших в результате геноцида, осуществляемого Израилем в секторе Газа с 7 октября 2023 года, возросло до 42 519 человек, сообщает Министерство здравоохранения Газы. Только за последние сутки жертвами атак в различных частях сектора, особенно в северной его части, стали 19 человек, еще 91 человек был ранен.

Общее количество раненых достигло 99 637, однако точные данные о числе жертв продолжают поступать, поскольку под обломками разрушенных зданий и на обочинах дорог могут оставаться тела погибших.

Бригады скорой помощи и гражданской обороны сталкиваются с серьезными препятствиями, вызванными постоянными атаками израильских сил, что мешает им оперативно добраться до пострадавших и провести эвакуацию тел погибших.