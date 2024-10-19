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Удар по заводу микроэлектроники в Брянске
Украинские дроны снова атаковали завод «Кремний Эл» в Брянске, который является ключевым производителем микроэлектроники для военных нужд России
Удар по заводу микроэлектроники в Брянске
Фото: соцсети / Others
19 октября 2024 г.

В ночь на 19 октября украинские дроны атаковали завод «Кремний Эл» в Брянске, специализирующийся на производстве микроэлектроники, которая используется в системах ПВО «Панцирь» и ракетных комплексах «Искандер». Это уже четвертая атака на стратегический объект за последнее время.

Видео пожара на заводе уже распространилось в российских и украинских телеграм-каналах, однако губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что атака нанесла минимальный ущерб — загорелся только чердак нежилого помещения. О разрушениях завода губернатор не упомянул.

Минобороны России сообщило о сбитии 13 дронов над Брянской областью. Также были зафиксированы атаки в Ростовской и Белгородской областях, где разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Украинская сторона пока не комментировала ночные удары по Брянску, однако завод «Кремний Эл» остается важной целью для ВСУ из-за его значимости для российского военного сектора.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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