В ночь на 19 октября украинские дроны атаковали завод «Кремний Эл» в Брянске, специализирующийся на производстве микроэлектроники, которая используется в системах ПВО «Панцирь» и ракетных комплексах «Искандер». Это уже четвертая атака на стратегический объект за последнее время.

Видео пожара на заводе уже распространилось в российских и украинских телеграм-каналах, однако губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что атака нанесла минимальный ущерб — загорелся только чердак нежилого помещения. О разрушениях завода губернатор не упомянул.

Минобороны России сообщило о сбитии 13 дронов над Брянской областью. Также были зафиксированы атаки в Ростовской и Белгородской областях, где разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Украинская сторона пока не комментировала ночные удары по Брянску, однако завод «Кремний Эл» остается важной целью для ВСУ из-за его значимости для российского военного сектора.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.