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Турция и Германия объединяются против терроризма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Олаф Шольц подтвердили намерение укреплять сотрудничество между двумя странами, подчеркнув важность совместной борьбы с терроризмом
Турция и Германия объединяются против терроризма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Олаф Шольц / Others
19 октября 2024 г.

19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в резиденции Долмабахче канцлера Германии Олафа Шольца. По итогам переговоров на совместной пресс-конференции Эрдоган подтвердил важность укрепления союзнических отношений между двумя странами.

Президент Эрдоган заявил о намерении преодолеть прошлые разногласия в области поставок оборонной продукции и выразил удовлетворение по поводу договоренности о совместной борьбе с террористическими организациями, такими как PKK и FETÖ, которые представляют угрозу для общественной безопасности Германии.

Эрдоган также акцентировал внимание на росте исламофобии в Европе, в том числе в Германии, где, по его словам, активную роль играют радикальные организации.

«К сожалению, в Европе продолжается активное распространение исламофобии. В Германии, где исламофобия также широко распространена, основную роль в этом играют такие организации, как PKK и FETÖ», — отметил турецкий лидер.

Президент Турции также затронул тему эскалации войны на Ближнем Востоке: «У Израиля и Нетаньяху явно есть намерение не ограничивать этот конфликт определенными рамками, а расширять его».

В свою очередь, Шольц поддержал право Израиля на самооборону, но при этом призвал к соблюдению международного права и деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, Шольц заявил, что Берлин недавно одобрил продажу вооружений союзнику по НАТО Турции, добавив, что ожидается продолжение дальнейших шагов в этом направлении.

Он также предостерег о росте ультраправых движений в Европе и подчеркнул, что антисемитизм и исламофобия не должны быть приняты в обществе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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