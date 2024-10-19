19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в резиденции Долмабахче канцлера Германии Олафа Шольца. По итогам переговоров на совместной пресс-конференции Эрдоган подтвердил важность укрепления союзнических отношений между двумя странами.

Президент Эрдоган заявил о намерении преодолеть прошлые разногласия в области поставок оборонной продукции и выразил удовлетворение по поводу договоренности о совместной борьбе с террористическими организациями, такими как PKK и FETÖ, которые представляют угрозу для общественной безопасности Германии.

Эрдоган также акцентировал внимание на росте исламофобии в Европе, в том числе в Германии, где, по его словам, активную роль играют радикальные организации.

«К сожалению, в Европе продолжается активное распространение исламофобии. В Германии, где исламофобия также широко распространена, основную роль в этом играют такие организации, как PKK и FETÖ», — отметил турецкий лидер.

Президент Турции также затронул тему эскалации войны на Ближнем Востоке: «У Израиля и Нетаньяху явно есть намерение не ограничивать этот конфликт определенными рамками, а расширять его».

В свою очередь, Шольц поддержал право Израиля на самооборону, но при этом призвал к соблюдению международного права и деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, Шольц заявил, что Берлин недавно одобрил продажу вооружений союзнику по НАТО Турции, добавив, что ожидается продолжение дальнейших шагов в этом направлении.

Он также предостерег о росте ультраправых движений в Европе и подчеркнул, что антисемитизм и исламофобия не должны быть приняты в обществе.