В Бишкеке прошла 13-я встреча министров экономики и торговли стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ). В мероприятии приняли участие делегации из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии.

Главной темой обсуждений стало укрепление экономического сотрудничества между государствами-членами ОТГ.

Министр экономики Казахстана Нурлан Байбазаров подчеркнул важность интеграции между тюркскими странами и отметил роль Тюркского инвестиционного фонда в продвижении совместных инвестиционных проектов.

«Созданный в рамках ОТГ Тюркский инвестиционный фонд свидетельствует об общем стремлении к расширению экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации совместных инвестиционных проектов, привлечению капиталов, технологий и талантов для динамичного роста, процветания наших стран», — сказал в своем выступлении Байбазаров.

Министры поддержали инициативы Казахстана по созданию Совета по зеленым финансам и Совета Центральных банков, направленных на координацию финансовой политики стран-участниц.

Следующая встреча министров пройдет в Туркестане, где планируется открыть специальную экономическую зону «TURAN», ставшую еще одной инициативой Казахстана.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств учрежден 3 октября 2009 года. В 2021 году Совет был переименован в Организацию тюркских государств.