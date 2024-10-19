ПОЛИТИКА
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В Бишкеке обсудили будущее тюркской интеграции
В Кыргызстане состоялась 13-я встреча министров экономики и торговли Организации тюркских государств, на которой обсуждались вопросы экономического сотрудничества между государствами-членами
В Бишкеке обсудили будущее тюркской интеграции
В Кыргызстане состоялась 13-я встреча министров экономики и торговли ОТГ / Фото: AA
19 октября 2024 г.

В Бишкеке прошла 13-я встреча министров экономики и торговли стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ). В мероприятии приняли участие делегации из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии.

Главной темой обсуждений стало укрепление экономического сотрудничества между государствами-членами ОТГ.

Министр экономики Казахстана Нурлан Байбазаров подчеркнул важность интеграции между тюркскими странами и отметил роль Тюркского инвестиционного фонда в продвижении совместных инвестиционных проектов.

«Созданный в рамках ОТГ Тюркский инвестиционный фонд свидетельствует об общем стремлении к расширению экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации совместных инвестиционных проектов, привлечению капиталов, технологий и талантов для динамичного роста, процветания наших стран», — сказал в своем выступлении Байбазаров.

Министры поддержали инициативы Казахстана по созданию Совета по зеленым финансам и Совета Центральных банков, направленных на координацию финансовой политики стран-участниц.

Следующая встреча министров пройдет в Туркестане, где планируется открыть специальную экономическую зону «TURAN», ставшую еще одной инициативой Казахстана.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств учрежден 3 октября 2009 года. В 2021 году Совет был переименован в Организацию тюркских государств.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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