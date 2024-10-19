В ночь на субботу российская армия нанесла удар по украинскому городу Шостка в Сумской области. Под завалами одного из зданий было обнаружено тело мужчины, сообщили в прокуратуре региона. В результате атаки также пострадали восемь человек.

Местные власти заявили, что российские войска использовали ударные дроны «Шахед» и управляемые авиационные бомбы, в результате чего были повреждены объекты энергетики и инфраструктуры города. Несколько населенных пунктов Шосткинского района остались без электричества.

Аналогичные удары были нанесены по Черниговской области. Глава региона Вячеслав Чаус сообщил о пожаре на объекте критической инфраструктуры, который удалось локализовать только спустя несколько часов.

В Киеве ночью также произошли атаки беспилотников. В Днепровском районе российские дроны повредили фасад жилого дома, молодая женщина получила серьезное ранение. В Дарницком районе пострадали несколько припаркованных автомобилей и фасады домов, сообщила Киевская городская военная администрация.

В Черкасской области в результате удара по объекту критической инфраструктуры погибла женщина, подтвердили местные власти.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.