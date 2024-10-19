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Франция поддержала «план победы» Зеленского
Франция выразила поддержку «плану победы» президента Владимира Зеленского и подтвердила передачу Украине истребителей Mirage 2000 в начале 2025 года
Франция поддержала «план победы» Зеленского
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро / Фото: Reuters
19 октября 2024 г.

Франция официально поддержала «план победы», представленный президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передаёт «РБК-Украина».

По его словам, Франция намерена продолжать стоять рядом с Украиной и прилагать все необходимые усилия для поддержки ее борьбы против российской агрессии.

«Франция поддерживает украинский план не только в военной сфере, но и готова оказывать поддержку в гражданской и экономической отраслях», – говорится в заявлении. Одновременно приводится высказывание Барро о том, что «Франция поддержит Украину, когда она решит начать переговоры о мире».

Барро также подтвердил, что Украина уже в начале 2025 года получит первые истребители Mirage 2000, которые ранее обещал передать президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, Франция займется подготовкой украинских пилотов для управления этими самолетами. Всего Украине планируется передать 20 истребителей Mirage 2000-5F.

«План победы», который был представлен Владимиром Зеленским 16 октября, включает пять пунктов, среди которых приглашение Украины в НАТО, усиление Вооруженных сил страны и «неядерное сдерживание» России.

В ходе визита в Киев Жан-Ноэль Барро и глава МИД Украины Андрей Сибига обсудили практические шаги по реализации этого плана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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