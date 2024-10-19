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Израиль атаковал «крепость Хезболлы»
Израильская армия нанесла авиаудары по «крепости» движения «Хезболла» в южной части Бейрута
Израиль атаковал «крепость Хезболлы»
Израильская армия провела авиаудары по целям в районе Дахия / Фото: Reuters
19 октября 2024 г.

Израильская армия провела авиаудары по целям в районе Дахия, на юге Бейрута, который известен как «крепость» движения «Хезболла». Представитель израильской армии Авихай Адрае сообщил в социальных сетях о планах атаковать два здания в этом районе, и вскоре после его предупреждения прогремели мощные взрывы, сопровождаемые клубами дыма.

Второй авиаудар был также нанесен по еще одной цели в том же районе. Тем временем, «Хезболла» начала обстрел северных территорий Израиля, выпустив около 180 ракет по районам Хайфы и Джелиля.

В результате ракетных атак на израильский город Акка погиб один человек, более десяти человек получили ранения. Зафиксированы значительные материальные повреждения.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля сообщила о нападении беспилотника на частную резиденцию Биньямина Нетаньяху в Кесарии на севере страны. По данным израильской армии, с территории Ливана были запущены три дрона. Два из них были успешно перехвачены системой ПВО, третий попал в здание. Пострадавших в результате инцидента нет.

В конце прошлого месяца Израиль усилил наступление в Ливане, в результате которого были убиты лидер «Хезболлы» Хасан Насралла и ряд других командиров.

Масштабные воздушные удары и последовавшее за ними наземное вторжение Израиля привели к гибели более 1500 человек и вынудили около 1,2 млн жителей покинуть свои дома.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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