Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на встрече с главами квартальных администраций (мухтарами) в Стамбуле, где подчеркнул важность борьбы с несправедливостью и защиты угнетенных. Он обратил внимание на геноцид Израиля в секторе Газа, а также распространение боевых действий на территорию Ливана в прошлом месяце.

«Уже год мы наблюдаем убийства в Газе, которые недавно распространились на Ливан. Перед этим варварством слова бессильны. Кровожадный Нетаньяху превратил США, Европу и ООН в марионеток. Запад молчит перед геноцидом, устроенным Израилем. Но те, кто поддерживает израильское правительство — также соучастники в этих массовых убийствах», — заявил на встрече глава государства.

Турецкий лидер также выразил поддержку палестинскому народу: «Мы – враги угнетателей и защитники угнетенных. Мы поддерживаем палестинский народ в их борьбе за достоинство и свободу против геноцидной банды».

В завершение глава государства почтил память лидера ХАМАС Яхьи Синвара и выразил свои соболезнования в связи с его мученической гибелью.