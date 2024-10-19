ПОЛИТИКА
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Маск манипулирует евреями и мусульманами в США?
Ресурсы Илона Маска проводят манипулятивные кампании, продвигая противоположные политические месседжи о Камале Харрис среди мусульман и евреев США
Маск манипулирует евреями и мусульманами в США?
Камала Харрис / Фото: Reuters
19 октября 2024 г.

Финансируемая Илоном Маском политическая группа Super PAC нацелилась на мусульманские и еврейские общины в США с диаметрально противоположными сообщениями о вице-президенте Камале Харрис. Об этом сообщает издание 404 Media в своем расследовании.

В районах Мичигана с большой долей мусульманского населения финансируемый Маском Super PAC изображает Харрис как близкого друга Израиля, напоминая при этом о еврейском происхождении ее мужа Дуга Эмхоффа.

В районах Пенсильвании с относительно большим еврейским населением в рекламе Харрис называют антисемиткой и предсказывают оружейное эмбарго Израилю в том случае, если Харрис победит на выборах.

«Они нацелены на районы Мичигана, где много мусульманских избирателей, с помощью рекламы, в которой говорится, что Камала поддерживает Израиль. Я нанес на карту таргетинг, и он очень специфичен. Они нацелены на район за пределами Флинта, где есть крупная мечеть, но не на другие части Флинта», — написал журналист Джейсон Кёблер.

«В Питтсбурге они нацелились на традиционно еврейские кварталы, а также на несколько пригородов с большими синагогами. В Филадельфии целевые районы точно совпадают с кварталами, имеющими признаки «еврейских общин», — добавил он.

В начале октября стало известно о том, что владелец X Илон Маск украл уникальный юзернейм у пользователя социальной сети, чтобы передать его своему новому про-республиканскому медиа «America PAC».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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