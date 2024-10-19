ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Крупнейший производитель дронов судится с Пентагоном
Китайская компания DJI, крупнейший в мире производитель дронов, подала иск против Министерства обороны США из-за включения ее в список компаний, якобы связанных с вооруженными силами КНР
Крупнейший производитель дронов судится с Пентагоном
Китайская компания DJI, крупнейший в мире производитель дронов / Фото: Reuters
19 октября 2024 г.

Китайский производитель дронов DJI подал иск против Министерства обороны США, пытаясь оспорить свое включение в список «китайских военных компаний». Это решение, как заявляет DJI, нанесло ей серьезные финансовые потери, повлияло на деловые отношения и заклеймило компанию как угрозу национальной безопасности.

DJI является крупнейшим в мире производителем коммерческих дронов и занимает более половины рынка США. После внесения компании в список Министерства обороны, американским организациям было рекомендовано избегать взаимодействия с DJI, что повлекло потерю контрактов с федеральными учреждениями и создало проблемы с таможней, которая теперь не пропускает дроны DJI в США, ссылаясь на Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров.

DJI отвергает все обвинения в использовании принудительного труда и утверждает, что ни один этап производства не связан с такими практиками. Компания также категорически отрицает свою связь с китайскими военными.

В своем иске DJI заявляет, что более 16 месяцев Министерство обороны США не предоставляло компании возможности для общения по поводу включения ее в «военный список». В результате компания вынуждена обратиться в федеральный суд за защитой своих интересов.

Американские законодатели также неоднократно выражали обеспокоенность по поводу использования дронов DJI для передачи данных в Китай, но компания настаивает на том, что эти обвинения беспочвенны. Недавно Палата представителей США проголосовала за законопроект, запрещающий эксплуатацию дронов DJI в стране, и теперь его рассмотрение находится на уровне Сената.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us