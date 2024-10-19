Китайский производитель дронов DJI подал иск против Министерства обороны США, пытаясь оспорить свое включение в список «китайских военных компаний». Это решение, как заявляет DJI, нанесло ей серьезные финансовые потери, повлияло на деловые отношения и заклеймило компанию как угрозу национальной безопасности.

DJI является крупнейшим в мире производителем коммерческих дронов и занимает более половины рынка США. После внесения компании в список Министерства обороны, американским организациям было рекомендовано избегать взаимодействия с DJI, что повлекло потерю контрактов с федеральными учреждениями и создало проблемы с таможней, которая теперь не пропускает дроны DJI в США, ссылаясь на Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров.

DJI отвергает все обвинения в использовании принудительного труда и утверждает, что ни один этап производства не связан с такими практиками. Компания также категорически отрицает свою связь с китайскими военными.

В своем иске DJI заявляет, что более 16 месяцев Министерство обороны США не предоставляло компании возможности для общения по поводу включения ее в «военный список». В результате компания вынуждена обратиться в федеральный суд за защитой своих интересов.

Американские законодатели также неоднократно выражали обеспокоенность по поводу использования дронов DJI для передачи данных в Китай, но компания настаивает на том, что эти обвинения беспочвенны. Недавно Палата представителей США проголосовала за законопроект, запрещающий эксплуатацию дронов DJI в стране, и теперь его рассмотрение находится на уровне Сената.