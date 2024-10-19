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Израиль разбросал по Газе листовки с изображением убитого Синвара
Израильские военные терроризируют Газу: на этот раз они разбросали по сектору листовки с портретом убитого лидера ХАМАС, сопровождая операцию авиаударами по всему эксклаву. В результате погибло не менее 35 палестинцев
Израиль разбросал по Газе листовки с изображением убитого Синвара
Несломленный Яхья Синвар / Фото: Reuters / Others
19 октября 2024 г.

В субботу израильская авиация сбросила над Хан-Юнисом листовки с изображением убитого лидера ХАМАС Яхьи Синвара. В субботу израильские самолеты сбросили над южной частью сектора Газа листовки с изображением убитого лидера ХАМАС Яхьи Синвара. На них было написано: «ХАМАС больше не будет править Газой» – та же формулировка, что использовал премьер-министр Израиля Нетаньяху.

«Кто сложит оружие и освободит заложников, сможет уйти и жить в мире», – говорилось в сообщении на арабском языке.

В результате серии авиаударов по всему сектору погибли не менее 35 палестинцев. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в центральной части эксклава: в лагере беженцев Аль-Магзаи под обломками разрушенного дома погибли 11 человек, еще четверо – при ударе по соседнему лагерю Нусейрат.

В Джабалии израильские военные окружили несколько больниц. Из-за блокады и отключения электричества в индонезийской больнице умерли два пациента реанимации. Медики отказываются покидать госпитали, несмотря на требования израильской армии об эвакуации.

В результате израильского вторжения в Газу погибли свыше 42,5 тыс. жителей Газы. Еще около 10 тыс. человек остаются под завалами. По данным Министерства здравоохранения, общее число раненых с начала конфликта достигло почти 100 тыс. человек.

Несмотря на резолюцию Совбеза ООН о немедленном прекращении огня, Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа. Блокада привела к острой нехватке продовольствия, воды и медикаментов. Практически все жители были вынуждены покинуть свои дома.

Переговоры о прекращении огня и обмене пленными при посредничестве США, Египта и Катара зашли в тупик из-за отказа премьер-министра Израиля Нетаньяху остановить боевые действия. Против Израиля в Международном суде ООН рассматривается дело о геноциде.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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