В субботу израильская авиация сбросила над Хан-Юнисом листовки с изображением убитого лидера ХАМАС Яхьи Синвара. В субботу израильские самолеты сбросили над южной частью сектора Газа листовки с изображением убитого лидера ХАМАС Яхьи Синвара. На них было написано: «ХАМАС больше не будет править Газой» – та же формулировка, что использовал премьер-министр Израиля Нетаньяху.

«Кто сложит оружие и освободит заложников, сможет уйти и жить в мире», – говорилось в сообщении на арабском языке.

В результате серии авиаударов по всему сектору погибли не менее 35 палестинцев. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в центральной части эксклава: в лагере беженцев Аль-Магзаи под обломками разрушенного дома погибли 11 человек, еще четверо – при ударе по соседнему лагерю Нусейрат.

В Джабалии израильские военные окружили несколько больниц. Из-за блокады и отключения электричества в индонезийской больнице умерли два пациента реанимации. Медики отказываются покидать госпитали, несмотря на требования израильской армии об эвакуации.

В результате израильского вторжения в Газу погибли свыше 42,5 тыс. жителей Газы. Еще около 10 тыс. человек остаются под завалами. По данным Министерства здравоохранения, общее число раненых с начала конфликта достигло почти 100 тыс. человек.

Несмотря на резолюцию Совбеза ООН о немедленном прекращении огня, Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа. Блокада привела к острой нехватке продовольствия, воды и медикаментов. Практически все жители были вынуждены покинуть свои дома.

Переговоры о прекращении огня и обмене пленными при посредничестве США, Египта и Катара зашли в тупик из-за отказа премьер-министра Израиля Нетаньяху остановить боевые действия. Против Израиля в Международном суде ООН рассматривается дело о геноциде.