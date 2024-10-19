На первом в истории саммите министров обороны стран G7, состоявшемся в Неаполе, участники обсудили ключевые вопросы международной безопасности.

На встрече министры обороны обсудили наступление России в Украине, военную активность Китая вокруг Тайваня и обострение ситуации на Корейском полуострове. Участники заседания заявили о поддержке «необратимого пути» Украины к членству в НАТО.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто, председательствующей в G7 в 2024 году, отметил нарастающую напряженность в мире: «G7 должна быть как овод, который имеет силу жалить остальной мир».

Особую тревогу у министров вызвала поддержка России со стороны Северной Кореи. «Это показывает, что конфликт распространяется на другие регионы мира», – заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

В совместной декларации G7 призвала к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предположил, что убийство лидера ХАМАС Яхьи Синвара может приблизить окончание конфликта.

США призвали Израиль ограничить удары по Бейруту. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, израильская сторона заверила, что не намерена атаковать миротворцев ООН в Ливане, недавно оказавшихся под обстрелом.

Как известно, с начала вторжения Израиля в Газу в октябре прошлого года продолжаются приграничные столкновения между израильскими силами и «Хезболлой». В конце прошлого месяца Израиль усилил наступление в Ливане, убив лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу и ряд других командиров шиитского движения.

В результате массированных израильских авиаударов по Ливану и последовавшего наземного вторжения погибли более 1500 человек, около 1,3 млн жителей были вынуждены покинуть свои дома.