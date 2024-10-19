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Израиль продолжает свой кровавый путь
В результате израильских авиаударов по жилому кварталу на севере сектора Газа погибли 73 палестинца, большинство из них - женщины и дети
Израиль продолжает свой кровавый путь
Разрушения в Газе, вызванные израильской оккупацией / Фото: АА / Others
19 октября 2024 г.

Не менее 73 палестинцев погибли и десятки получили ранения в результате израильских авиаударов по жилым кварталам города Бейт-Лахия на севере сектора Газа, сообщило в субботу информационное бюро Газы.

«Армия совершила ужасающую бойню, в результате которой погибли 73 человека, десятки ранены и пропали без вести, большинство из них - дети и женщины. Удары наносились с воздуха по густонаселенным жилым районам», — говорится в заявлении.

Палестинское движение ФАТХ заявило, что «Израиль превратил Газу в море палестинской крови, совершая акты геноцида в районах Джабалии, Бейт-Лахии и северной и западной частях эксклава».

Израильская армия уже 15 дней продолжает наступление на севере сектора. Этот район находится в полной блокаде под постоянными бомбардировками, дома разрушаются вместе с жителями.

По данным местных медиков, с начала конфликта 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли более 42,5 тыс. человек, в основном женщины и дети. Около 99,7 тыс. получили ранения. Практически все жители были вынуждены покинуть свои дома из-за блокады, приведшей к острой нехватке продовольствия, воды и медикаментов.

В Международном суде ООН рассматривается иск против Израиля по обвинению в геноциде.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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