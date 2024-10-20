В Молдове начались президентские выборы и референдум о вступлении в Европейский союз. Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени и будут работать до 19:00. За ходом голосования следят более 1300 наблюдателей.

Более 3 млн избирателей, включая проживающих за рубежом, смогут проголосовать в 36 регионах страны и в посольствах. В непризнанном Приднестровье установлено 30 урн для голосования.

На пост президента претендуют 11 кандидатов, включая действующего президента Майю Санду и двух представителей гагаузского народа. По данным соцопросов, Санду лидирует с 29,5% поддержки, за ней следуют Усатый (13,3%) и Стояногло (11,6%). Высока вероятность второго тура.

Всего в президентской гонке участвуют 11 кандидатов:

Майя Санду (действующий президент) - лидер правящей Партии «Действие и солидарность», выступает за евроинтеграцию;

Ренато Усатый - бывший мэр Бельц, лидер «Нашей партии»;

Василе Тарлев и Ион Кику - бывшие премьер-министры;

Ирина Влах и Александр Стояногло - представители гагаузского народа (Влах - экс-глава Гагаузской автономии, Стояногло - бывший генпрокурор);

Андрей Нэстасе - бывший глава МВД;

Наталья Морарь и Виктория Фуртунэ – журналисты;

Октавиан Цыку - экс-министр молодежи и спорта;

Тудор Ульяновски - бывший министр иностранных дел.

На референдуме гражданам предстоит ответить на вопрос: «Вы за вступление Республики Молдова в Европейский союз?» Для признания референдума действительным явка должна превысить 33%.

Положительный результат приведет к изменению Конституции. Жители страны решают судьбу евроинтеграции на фоне напряженных отношений с Россией и экономического кризиса в стране.

Выборы также проходят в условиях противостояния между Западом и Россией. Кишинев обвиняет Москву в попытках дестабилизации страны, тогда как Россия призывает Молдову сохранять нейтралитет согласно Конституции.