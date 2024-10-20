В пятницу в сеть попали два документа с грифом «совершенно секретно», раскрывающие детали военной подготовки Израиля к возможной атаке на Иран. Материалы были опубликованы в Telegram-канале Middle East Spectator.

Документы, предположительно из Национального агентства геопространственной разведки (NGA) и Агентства национальной безопасности США, содержат информацию о передвижении вооружений, учениях по дозаправке самолетов и секретных операциях беспилотников 15-16 октября.

Американские официальные лица не опровергли подлинность материалов. По информации CNN, один из неназванных чиновников назвал утечку «глубоко тревожной». Инцидент расследуется правительством США.

Утечка произошла через три недели после обещания премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что Тегеран «заплатит» за запуск 200 баллистических ракет по Израилю 1 октября. Ожидается, что Израиль нанесет удар по военным базам и разведывательным объектам Ирана, а не по ядерной программе страны.

Накануне Нетаньяху связал атаку дрона на его резиденцию в Кейсарии с попыткой «агентов Ирана» убить его вместе с женой и назвал это «горькой ошибкой».

«Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку. Это не удержит меня и Государство Израиль от продолжения войны против наших врагов, чтобы обеспечить нашу безопасность на протяжении поколений», — написал он.

Тегеран дал понять, что не оставит без ответа возможную атаку со стороны Израиля. Об этом сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи в разговоре с турецкими журналистами.

«Если Израиль нападет на нас, то мы полностью готовы дать ответ. Мы ответим соответствующе, но надеемся, что Израиль не станет проверять нашу готовность», — заявил Аракчи в интервью турецкому телеканалу NTV.

По словам министра, нападение со стороны израильских военных будет рассматриваться как пересечение «красной линии», однако Иран не намерен действовать поспешно.

Президент Байден во время визита в Берлин сообщил, что хорошо понимает, как и когда Израиль планирует нанести ответный удар. Он отметил возможность урегулировать конфликт между Израилем и Ираном «на некоторое время».

Telegram-канал Middle East Spectator, регулярно публикующий проиранский контент, заявил, что «не имеет информации о предполагаемой подлинности» документов и «не связан ни с одним правительственным органом».

Представители Министерства обороны США и армии Израиля воздержались от комментариев по поводу предполагаемой разведывательной информации.