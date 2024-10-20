Министр обороны США Ллойд Остин не смог подтвердить информацию об отправке северокорейских военных в Россию для участия в войне против Украины.

«Я не могу подтвердить эти сообщения на данный момент. Это то, что мы продолжим прояснять», – заявил глава Пентагона на пресс-конференции в Неаполе.

По данным южнокорейской разведки, КНДР направила 1500 бойцов спецназа на Дальний Восток России для подготовки и акклиматизации перед возможным участием в боевых действиях против Украины.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт считает: «Если Россия действительно будет вынуждена обратиться к КНДР за человеческой силой, это будет признаком отчаяния, а не силы со стороны Кремля».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о подготовке отправки 10 тыс. северокорейских военных в Россию. Однако генсек НАТО Марк Рютте указал на отсутствие доказательств этой информации.

Эстонская разведка считает, что участие военных КНДР не повлияет на ситуацию на фронте, а британский премьер Кир Стармер назвал возможное привлечение северокорейских войск свидетельством «уровня отчаяния» Москвы.

Ранее Кремль опроверг информацию об отправке военных КНДР на украинский фронт. «Это похоже на очередную информационную утку», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения об отправке северокорейских военных для ведения боевых действий в Украине.