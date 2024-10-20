В Бейт-Лахии от израильского авиаудара погибли не меньше 73 человек

По меньшей мере 73 палестинца погибли и десятки получили ранения в результате израильских ночных авиаударов по жилому кварталу в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа. 15-й день подряд Израиль продолжает наступление на севере Газы. Израильская армия потребовала от медицинских работников немедленно эвакуироваться из больниц в этой части эксклава, препятствовала доставке топлива в больницы, отключила связь и интернет в регионе, вызвав тем самым глубокий гуманитарный кризис. Северная часть сектора Газа уже почти год находится в условиях удушающей блокады и постоянных бомбардировок, что привело к разрушениям не только жилых домов, но и больниц, школ и мечетей. #Израиль #Палестина #Газа #БейтЛахия #авиаудар #израильскаяармия