Что будет с Газой после смерти лидера ХАМАС?

Убийство Яхьи Синвара, лидера ХАМАСа, повлекло за собой множество вопросов о будущем Газы и самой организации. Синвар, которого считали главным архитектором операции ХАМАСа 7 октября, стал символом сопротивления для многих палестинцев. Его смерть может создать вакуум власти внутри движения и борьбу за власть. Пока же больше всего шансов возглавить движение у брата убитого — Мохаммада Синвара, который в отместку за смерть главы ХАМАС может занять еще более жесткую позицию в переговорах с Израилем. Что ждет Газу после смерти Яхьи Синвара — разбирался TRT на русском.