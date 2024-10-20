ПОЛИТИКА
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Что будет с Газой после смерти лидера ХАМАС?
Убийство Яхьи Синвара, лидера ХАМАСа, повлекло за собой множество вопросов о будущем Газы и самой организации. Синвар, которого считали главным архитектором операции ХАМАСа 7 октября, стал символом сопротивления для многих палестинцев. Его смерть может создать вакуум власти внутри движения и борьбу за власть. Пока же больше всего шансов возглавить движение у брата убитого — Мохаммада Синвара, который в отместку за смерть главы ХАМАС может занять еще более жесткую позицию в переговорах с Израилем. Что ждет Газу после смерти Яхьи Синвара — разбирался TRT на русском.
Что будет с Газой после смерти лидера ХАМАС? / Others
20 октября 2024 г.
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