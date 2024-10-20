В субботу Израиль нанес удары по предполагаемым оружейным объектам «Хезболлы» в южном Бейруте, в ответ на что ливанская вооруженная группировка выпустила ракеты по северному Израилю. Представитель «Хезболлы» также сообщил об атаке беспилотника на загородный дом премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Нетаньяху, которого не было в доме во время атаки, назвал это покушением со стороны «агентов Ирана» и «серьезной ошибкой». «Каждый, кто попытается навредить гражданам Израиля, заплатит высокую цену», — заявил израильский премьер-министр.

Накануне израильская авиация атаковала несколько объектов в пригородах Бейрута, включая, по заявлению Израиля, «склады вооружений и командный центр разведки». В результате израильских ударов в Ливане погибли как минимум шесть человек: двое при атаке на главное шоссе возле христианского города Джуния и еще четверо в долине Бекаа, среди них - мэр близлежащего города (второй мэр, убитый за эту неделю). Армия Израиля заявила, что проверяет информацию об инциденте в Джунии.

В результате серии израильских ударов по югу Ливана за сутки погибли 17 человек. По данным ливанского агентства NNA, авиаудары пришлись по кварталам и пригородам городов Набатия и Сур. При обстреле квартала Кессар Затер в Набатии погибли четверо, в поселке Бурдж Раххал близ Сура – двое. Еще пять человек погибли при атаках на населенные пункты Срифа и Кефер Дунин.

По данным израильских военных, только за субботу «Хезболла» выпустила около 200 «снарядов» по территории Израиля. В результате обстрелов погиб один человек, не менее девяти получили ранения.

Параллельно продолжаются кровавые боевые действия в истерзанном секторе Газа, где, по данным медиков и СМИ, в результате израильских бомбардировок погибло более 100 человек. В городе Бейт-Лахия при ударе по многоэтажному зданию погибли не менее 73 человек. Израильские военные проверяют информацию о жертвах.

С начала израильского вторжения в октябре 2023 года в Ливане погибло более 2400 человек, большинство - за последний месяц. На севере Израиля и оккупированных Голанских высотах погибли 59 человек. В секторе Газа, по данным палестинских властей, число жертв превысило 42500 человек.