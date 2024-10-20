В понедельник, 21 октября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит свой первый официальный визит в Турцию, где встретится с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом.

Как сообщают дипломатические источники, в ходе переговоров Фидан выразит удовлетворение развитием многосторонних отношений с Украиной, подтвердит поддержку ее территориальной целостности, суверенитета и независимости. Особое внимание будет уделено растущей угрозе эскалации конфликта и готовности Турции поддержать инициативы по справедливому и долгосрочному решению на основе международного права.

В рамках визита планируется подписание Меморандума о взаимопонимании по обмену дипломатами и Плана консультаций на 2025-2026 годы.

Несмотря на продолжающийся конфликт, товарооборот между странами растет и по итогам 2023 года составил 7,3 млрд долларов. В ближайшее время ожидается вступление в силу Соглашения о свободной торговле.

Турция продолжает играть активную дипломатическую роль в урегулировании конфликта. В марте 2022 года страна организовала первую встречу представителей Украины и России. При содействии Турции и ООН был запущен «зерновой коридор», позволивший экспортировать около 33 млн тонн украинского зерна, а также осуществлен обмен пленными между Россией и Украиной.

Последний визит главы МИД Украины в Турцию состоялся в декабре 2020 года, когда эту должность занимал Дмитрий Кулеба. Хакан Фидан посещал Киев в августе 2023 года, а последняя встреча министров прошла 9 октября 2024 года на полях саммита Украина-Юго-Восточная Европа в Дубровнике.