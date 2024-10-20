Министр обороны Италии Гвидо Крозетто на встрече G7 в Неаполе обрисовал контуры военных конфликтов будущего. «В ближайшие несколько лет нас ждут войны, целью которых будут месторождения редкоземельных металлов, лития», — заявил министр, добавив, что борьба также развернется за водные ресурсы и энергетику.

По мнению Крозетто, ключевую роль в стремлении к мировому господству будет играть искусственный интеллект. Это мнение разделяют и другие эксперты: бывший глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и экс-глава Google Эрик Шмидт в статье для Foreign Affairs отмечали: «Война всегда подстегивала инновации. Но сегодняшние сдвиги необычайно быстры, и они будут иметь гораздо больший эффект. Будущие войны больше не будут зависеть от того, кто может собрать больше людей или выставить лучшие самолеты, корабли и танки. Вместо этого в них будут доминировать все более автономные системы вооружения и мощные алгоритмы».

Одним из примеров таких технологий могут стать «рои беспилотников», о которых говорил Илон Маск. По данным Института современной войны Военной академии США, разработкой этой технологии, предполагающей групповое управление дронами с помощью ИИ или нескольких операторов, уже занимаются 11 государств.

Стоит отметить, что Турция на сегодня является одним из мировых лидеров в области беспилотных летательных аппаратов, производя дроны практически для всех типов задач. Страна не только разрабатывает традиционные БПЛА, но и успешно освоила производство передовых реактивных ударных беспилотников, таких как Kızılelma и Anka-3. По оценкам экспертов, Турция входит в тройку стран с наиболее развитыми технологиями и производственными возможностями в сфере дронов.