БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Войны будущего: битва за ресурсы и ИИ
Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто описал контуры войн будущего: они будут вестись за ценные металы и ресурсы с активным применением ИИ
Войны будущего: битва за ресурсы и ИИ
Американский БПЛА MQ-9 Reaper / Фото: Reuters / Others
20 октября 2024 г.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто на встрече G7 в Неаполе обрисовал контуры военных конфликтов будущего. «В ближайшие несколько лет нас ждут войны, целью которых будут месторождения редкоземельных металлов, лития», — заявил министр, добавив, что борьба также развернется за водные ресурсы и энергетику.

По мнению Крозетто, ключевую роль в стремлении к мировому господству будет играть искусственный интеллект. Это мнение разделяют и другие эксперты: бывший глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и экс-глава Google Эрик Шмидт в статье для Foreign Affairs отмечали: «Война всегда подстегивала инновации. Но сегодняшние сдвиги необычайно быстры, и они будут иметь гораздо больший эффект. Будущие войны больше не будут зависеть от того, кто может собрать больше людей или выставить лучшие самолеты, корабли и танки. Вместо этого в них будут доминировать все более автономные системы вооружения и мощные алгоритмы».

Одним из примеров таких технологий могут стать «рои беспилотников», о которых говорил Илон Маск. По данным Института современной войны Военной академии США, разработкой этой технологии, предполагающей групповое управление дронами с помощью ИИ или нескольких операторов, уже занимаются 11 государств.

Стоит отметить, что Турция на сегодня является одним из мировых лидеров в области беспилотных летательных аппаратов, производя дроны практически для всех типов задач. Страна не только разрабатывает традиционные БПЛА, но и успешно освоила производство передовых реактивных ударных беспилотников, таких как Kızılelma и Anka-3. По оценкам экспертов, Турция входит в тройку стран с наиболее развитыми технологиями и производственными возможностями в сфере дронов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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