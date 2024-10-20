ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израильская армия силой эвакуирует палестинцев из Джебалии
Израильские солдаты, угрожая оружием, принуждают палестинцев эвакуироваться из лагеря беженцев Джебалия в Газе. На видео, опубликованном армией Израиля, военные выстроили жителей лагеря рядами, а потом принудительно эвакуировали. Больше двух недель Израиль продолжает наступление на севере Газы, окружив три больницы и вынудив персонал и пациентов медучреждений эвакуироваться. #Израиль #Палестина #Газа #Джебалия #эвакуация #израильскаяармия
Израильская армия силой эвакуирует палестинцев из Джебалии / Others
20 октября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us