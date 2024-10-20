Израильская армия силой эвакуирует палестинцев из Джебалии

Израильские солдаты, угрожая оружием, принуждают палестинцев эвакуироваться из лагеря беженцев Джебалия в Газе. На видео, опубликованном армией Израиля, военные выстроили жителей лагеря рядами, а потом принудительно эвакуировали. Больше двух недель Израиль продолжает наступление на севере Газы, окружив три больницы и вынудив персонал и пациентов медучреждений эвакуироваться. #Израиль #Палестина #Газа #Джебалия #эвакуация #израильскаяармия