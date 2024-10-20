Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль находится в сильном положении из-за отказа премьер-министра Биньямина Нетаньяху прислушиваться к американскому президенту Джо Байдену.

«[Байден] говорит Биби: «Нетаньяху, не делай этого. <…> Все наши великие конгрессмены там. Не делай вот это все…». А Биби не послушал его, - сказал Трамп в субботу на митинге в Пенсильвании. - И что же? Сейчас они в гораздо более сильной позиции, чем три месяца назад, это точно».

По словам Трампа, Нетаньяху позвонил и рассказал о том, что причиной успеха Израиля стало то, что Нетаньяху проигнорировал просьбы Байдена.

Это не впервые, когда Трамп ставит под сомнение лояльность Нетаньяху к Байдену. В начале недели, выступая в подкасте The American Conservative, Трамп сказал, что Нетаньяху не слушает Байдена, потому что «Байден хочет, чтобы все просто разжигалось».

«Как вы думаете, Биби будет слушать вас?» - спросил интервьюер.

«Да. Ко мне-то он прислушается. Это сто процентов», - уверенно ответил Трамп.