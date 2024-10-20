Украина нанесла удары по заводу по производству взрывчатых веществ военного назначения в глубине российской территории, а также по складам на военном аэродроме в Липецкой области. Об этом в воскресенье сообщил Генштаб Украины.

Минобороны РФ заявило, что российские средства ПВО сбили 110 украинских беспилотников, в том числе один в Московской области, 43 в приграничной Курской области и 27 на юго-западе Липецкой области.

По информации российского телеграм-канала SHOT, беспилотники пытались атаковать государственное предприятие им. Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области, расположенном примерно в 400 км к востоку от Москвы и порядка 900 км от границ с Украиной. В украинском Генштабе сообщили, что размер ущерба от атаки еще оценивается.

По словам губернатора Нижегородской области, в результате атаки БПЛА в промышленной зоне Дзержинска четверо пожарных получили легкие ранения от осколков, однако конкретный объект удара он не назвал.

Минобороны РФ в Telegram уточнило, что над Нижегородской областью были сбиты восемь украинских беспилотников.

Местные жители сообщали о мощных взрывах и белом дыме в районе завода, передает SHOT.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что обломки беспилотника упали в Раменском районе Московской области, однако повреждений и пострадавших не зафиксировано.