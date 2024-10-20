Турецкое судно с гуманитарной помощью для Сомали «Корабль добра» (İyilik Gemisi) причалило в субботу в порту Могадишо. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Судно «Корабль добра», перевозящее 3000 тонн гуманитарной помощи, отплыло 29 сентября из Мерсина и было принято высокопоставленными правительственными чиновниками, включая заместителя премьер-министра Салаха Джаму и комиссара по ликвидации последствий стихийных бедствий Махамууда Моаллима, на церемонии в порту. Судно также встречали посол Турции в Сомали Альпер Акташ и представители турецких гуманитарных организаций

«Помощь включает в себя разнообразные продукты питания, палатки и предметы первой необходимости общим объемом 3 000 тонн. Эта помощь направлена на улучшение условий жизни нуждающихся», - говорится в заявлении Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сомали (SoDMA).

«Турция продолжит помогать братскому сомалийскому народу и стоять с ним плечом к плечу на его пути к светлому будущему», - говорится в заявлении посольства Турции в Могадишо.

С 2016 года Турция доставила более 60 тыс. тонн помощи в восточноафриканскую страну, подверженную стихийным бедствиям, включая засухи, голод, наводнения и циклоны. Турция также инвестирует в образование, инфраструктуру и здравоохранение Сомали.

В Могадишо также находится крупнейший зарубежный военный объект Турции, где проходит подготовку сомалийская национальная армия.