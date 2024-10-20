Министр обороны Италии Гвидо Крозетто объявил, что на следующей неделе посетит Турцию, чтобы обсудить последние события на Ближнем Востоке, назвав Анкару «ключевым» игроком в регионе.

«Я обязательно побываю в Турции, поскольку она становится ключевым игроком в налаживании сотрудничества с карабинерами для подготовки палестинских полицейских сил», - сказал Кросетто группе журналистов после встречи министров обороны стран G7 в Неаполе.

Карабинеры - это военная полиция Италии, отвечающая за поддержание общественной безопасности среди гражданского населения. Они участвуют в технической и профессиональной подготовке палестинских сил безопасности в рамках двустороннего соглашения, подписанного между Минобороны Италии и МВД Палестины.

«Именно по этой причине, как я уже говорил ранее, мне необходимо взаимодействовать не только с одной фракцией, но и со всеми действующими лицами на местах. У Турции есть диалог с другой стороной, и я несу ответственность за обеспечение безопасности всех, кто работает от имени Италии, особенно тех, кто участвует в такой миссии, что требует общения со всеми сторонами на местах», - добавил Крозетто.

Итальянский министр подчеркнул, что дискуссии с Турцией важны как для Ближнего Востока, так и для Африки, подчеркнув растущее дипломатическое значение Анкары в Ливии и Сомали.

Крозетто отметил также, что он и его коллеги по G7 оценили события в Ливане, в частности, ситуацию с нападением израильских сил на миротворцев ООН, и Газе.

«Мы решительно выступаем за немедленное прекращение огня в секторе Газа, освобождение всех заложников и значительное увеличение потока гуманитарной помощи гражданскому населению. Одновременно с этим мы вновь заявляем о неотложности поиска политического решения, ведущего к созданию двух государств, которые будут гарантировать безопасность и стабильность как для Израиля, так и для палестинского народа», - добавил итальянский министр.