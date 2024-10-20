В Стамбуле продолжается 61-я Генеральная ассамблея Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU), организованная при поддержке телерадиокомпании TRT.

Мероприятие проходит под знаком актуальной сегодня темы «Искусственный интеллект, вещание и общество».

На третий день собрания под председательством генерального директора TRT и президента ABU Мехмета Захида Собаджи прошли важные заседания: встреча президиума ABU, заседание правления и ряд технических встреч.

Обсуждались ключевые стратегии и план действий на три года, а также возможности сотрудничества с такими странами, как Индонезия и Монголия.

В своем выступлении Собаджи отметил значимость собрания для определения будущего медиаиндустрии.

«Мы стремимся обсудить препятствия, стоящие перед сектором, обменяться идеями и принять решения, которые повлияют на будущее ABU», - отметил руководитель TRT.

Помимо этого, состоялись заседания технического комитета и форума «Вещание для всех».

На вечер же запланирован музыкальный фестиваль ABU TV, который будет транслироваться на канале TRT Music, представляя артистов из 11 стран.

На закрытии мероприятия ожидается церемония награждения ABU и обсуждение влияния искусственного интеллекта на медиа в современном мире.