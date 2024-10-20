На этой неделе Великобритания и Германия подпишут крупное соглашение в области обороны, которые СМИ уже окрестили «историческим». Оно предусматривает проведение совместных военных учений на восточной границе НАТО, предположительно, в странах Балтии, а также совместные закупки и разработку оружия нового поколения. Об этом пишет газета The Times.

Министр обороны Великобритании Джон Хили надеется, что сделка укрепит оборонную промышленность обеих стран, что крайне важно, поскольку Запад сталкивается с необходимостью восстановления своих армий после поддержки Украины.

Согласно The Times, в Лондоне сделку рассматривают как первый шаг к более масштабному договору о безопасности с ЕС, который охватит вопросы обороны, обмена разведывательной информацией, энергетической безопасности и борьбы с нелегальной миграцией. Ожидается, что полноценные переговоры с Брюсселем начнутся в следующем году.

Великобритания вышла из состава ЕС в 2020 году, но теперь обсуждает с Германией и Францией, как взять на себя больше обязательств в НАТО. Это, пишет Times, связано с опасениями, что Соединенные Штаты могут сократить свое участие в альянсе в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая на саммите НАТО в Брюсселе, отметил, что предстоящее соглашение с Германией можно сравнить с оборонным пактом с Францией, подписанным в 2010 году. По его словам, договор с Германией может стать наиболее важным двусторонним соглашением для Великобритании с того времени.

Хили также сообщил, что британские войска, находящиеся в Эстонии, получат новое оснащение, включая беспилотники и современные технологии, в рамках проекта «Асгард», который был анонсирован британским Минобороны в начале октября. Этот проект направлен на расширение разведывательных и боевых возможностей армии за счет новейших технологий. Планируется улучшить связь между штабами НАТО и британскими вооруженными силами, а также увеличить дальность и эффективность применения вооружений.

Великобритания также присоединится к новой инициативе по разработке передовых ракет дальнего радиуса действия, наряду с Германией, Францией, Польшей и Италией. Эти ракеты, согласно материалу The Times, будут иметь больший радиус действия, чем Storm Shadow, которые Украина, как сообщалось, уже использовала для атак на российские военные объекты в Крыму и Черном море.