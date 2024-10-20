Миротворческая миссия ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) сообщила о разрушении израильским военным бульдозером наблюдательной вышки и ограждения позиции ООН в Марвахине на юге Ливана. «Мы вновь напоминаем армии Израиля и всем участникам об их обязательствах обеспечивать безопасность персонала и имущества ООН, а также уважать неприкосновенность объектов ООН», — говорится в заявлении миссии.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее потребовал вывода миротворцев из некоторых районов вблизи израильской границы, обвинив «Хезболлу» в использовании позиций ЮНИФИЛ в качестве прикрытия для атак на Израиль. При этом он назвал «полностью ложными» утверждения о преднамеренных атаках израильских сил на миротворцев.

В свою очередь ЮНИФИЛ заявила: «Армия Израиля неоднократно требовала, чтобы ЮНИФИЛ покинула свои позиции вдоль «голубой линии» и преднамеренно наносила ущерб позициям ООН. Несмотря на оказываемое давление на миссию и страны, предоставляющие войска, миротворцы остаются на всех позициях».

Эксперты полагают, что действия Израиля направлены на устранение международных наблюдателей, которые могли бы фиксировать действия израильской армии в Ливане. Это соответствует уже наблюдаемой в Газе практике, где погибли не менее 175 журналистов, а международным репортерам и наблюдателям ООН по правам человека запрещен въезд в палестинский эксклав.

В настоящее время около 10 000 миротворцев ЮНИФИЛ находятся на территории площадью более 1000 квадратных километров между фактической южной границей Ливана и рекой Литани. Миссия была создана ООН в 1978 году после первой израильской оккупации южного Ливана для подтверждения вывода израильских войск и поддержания мира.

После израильского вторжения в Ливан в 2006 году мандат ЮНИФИЛ был расширен для контроля за прекращением огня и обеспечения отсутствия в регионе вооруженных формирований, кроме ливанской армии. Однако и «Хезболла», и Израиль нарушали это требование.

Недавние израильские атаки на позиции ЮНИФИЛ, которые, по заявлению миссии, носили преднамеренный характер, были широко осуждены как явное нарушение международного права.

Нападения на миротворческие силы в Ливане происходят на фоне эскалации на израильско-ливанской границе. По данным ливанских официальных лиц, за последний год в результате израильской агрессии погибло более 2400 человек, более 1,2 млн были вынуждены покинуть свои дома.

За время израильской военной операции в Газе погибло более 42500 палестинцев. Большинство из 2,3 млн жителей эксклава остались без крова, страдают от голода и разрушения больниц и школ.