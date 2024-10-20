Израильские военные нанесли серию ударов по южным пригородам Бейрута и югу Ливана. По данным Национального новостного агентства Ливана (NNA), атаки в районе Дахийе затронули жилое здание в квартале Харет-Хрейк рядом с мечетью и больницей.

Армия Израиля заявила об уничтожении «командного центра разведки «Хезболлы» и подземного оружейного объекта в Бейруте, а также об убийстве трех бойцов группировки в ходе других атак.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил об усилении ударов по «Хезболле»: «Мы не только побеждаем врага, но и уничтожаем их во всех приграничных деревнях, в местах, которые «Хезболла» планировала использовать как плацдарм для атак против Израиля».

По сообщению местных источников, израильская армия практически полностью разрушила несколько деревень в Южном Ливане, сравняв с землей дома и мечети. В городе Хиам зафиксировано 14 израильских ударов за 15 минут. Также атакам подверглись города Одайссе, Маркаба и Раб эль-Талатин.

В ответ «Хезболла» выпустила около 70 ракет по северу Израиля, нацелившись на три военные базы вблизи Хайфы, Цфата и Тверии. Особую обеспокоенность израильских властей вызывает ситуация в Цфате, где были зафиксированы падения осколков, и в Хайфе — стратегическом городе с населением 300 000 человек, где расположена главная военно-морская база страны.

В результате израильского удара по автомобилю на юге Ливана погибли трое военнослужащих ливанской армии, не участвующей в конфликте.

Эскалация произошла после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил «Хезболлу» в попытке его убийства путем нападения на его резиденцию в Кейсарии.

С 23 сентября Израиль проводит масштабную воздушную кампанию в Ливане, нанося удары по целям, которые, по его утверждению, принадлежат «Хезболле». 1 октября Израиль расширил зону конфликта, начав наземную операцию в Южном Ливане. В результате погибло более 1500 человек и более 1,34 млн были вынуждены покинуть свои дома.

Воздушная кампания Израиля стала эскалацией продолжающихся год приграничных столкновений между Израилем и «Хезболлой», начавшихся после начала израильской операции в секторе Газа. Всего, по данным ливанских официальных лиц, за последний год в результате израильской агрессии погибло более 2400 человек.

За это время, по данным палестинской стороны, в результате действий израильской армии в Газе погибли более 42 600 человек, большинство из которых — женщины и дети.