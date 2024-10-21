Во время встречи с редакцией The Wall Street Journal, кандидат в президенты США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, сделал заявление, что якобы угрожал президенту РФ Владимиру Путину ударом по Москве в случае, если Россия решит вторгнуться в Украину.

Трамп подчеркнул, что несмотря на то, что Путин — «совсем другой человек», их отношения были «отличными».

«Я сказал: «Владимир, если ты пойдешь на Украину войной, я тебя так сильно ударю, что ты даже не поверишь. Я ударю прямо по центру этой чертовой Москвы», — заявил кандидат в президенты США.

При этом Трамп не уточнил, когда именно состоялся этот разговор.

В начале октября CNN, ссылаясь на книгу журналиста Боба Вудворда под названием War («Война»), сообщила о телефонных беседах между Трампом и Путиным. По данным Вудворда, даже после ухода с поста президента в 2021 году Трамп продолжал поддерживать контакт с Путиным. Журналист утверждает, что с того времени у них состоялось не менее семи телефонных разговоров, ссылаясь на неназванного помощника Трампа.

На следующий день представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эти сведения.

Стивен Чунг, директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа, также заявил: «Ни одна из историй, рассказанных Бобом Вудвордом, не является правдой».

Он добавил, что Трамп уже подал в суд на Вудворда из-за его предыдущей книги. Однако предвыборный штаб Трампа не дал комментариев относительно контактов с Путиным.