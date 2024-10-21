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За день до 7 октября
Действительно ли все началось 7 октября? Семья из Палестины делится с TRT историей Лабиба Думаиди, 19-летнего студента, который был убит выстрелом в сердце во время нападения поселенцев в городе Хувара на оккупированном Западном берегу 6 октября 2023 года. #trtнарусском #израиль #палестина #7октября #палестинцы #поселенцы #оккупанты #трт #новости #история
6 октября 2023 года: день, когда израильские войска убили Лабиба Думаиди / Others
21 октября 2024 г.
Истории
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