Сторонники евроинтеграции в Грузии 20 октября провели массовый митинг в Тбилиси, за несколько дней до ключевых парламентских выборов — они запланированы на 26 октября.

Организаторы митинга, среди которых ведущие НПО, призвали граждан собраться 20 октября в центре города, чтобы продемонстрировать свою поддержку вступлению в Евросоюз. Организаторы называют свою акцию «‎символом борьбы за демократию и европейское будущее страны‎».

Оппозиционное шествие по главным улицам грузинской столицы возглавила президент Саломе Зурабишвили.

«Это выбор между независимостью, свободой и европейским будущим», — заявила политик, которая открыто конфликтует с правительством. В отместку члены правящей партии уже пообещали, что в случае победы на выборах поднимут в парламенте вопрос об импичменте Зурабишвили.

На выборах 26 октября главная политическая борьба развернется между правящей партией «Грузинская мечта», которую Брюссель обвиняет в отклонении от демократического курса, и проевропейскими оппозиционными силами, объединившимися для того, чтобы изменить будущее страны. Власти Грузии столкнулись с критикой как внутри, так и за пределами страны после того, как весной приняли спорный закон об «иностранных агентах». Это вызвало массовые протесты, а также похолодание в отношениях Тбилиси и его западных партнеров.

В последнее время политическая элита Грузии во главе с «‎теневым кардиналом»‎ миллиардером Бидзиной Иванишвили все больше тяготеет к России. Это вызывает опасения среди граждан, желающих видеть свою страну в составе ЕС. При этом правящая партия не раз подчеркивала, что не выступает против евроинтеграции.

Оппозиция сохраняет оптимизм, рассчитывая набрать достаточно голосов для создания коалиционного правительства на выборах 26 октября. Опросы показывают, что около 80% населения поддерживают вступление Грузии в ЕС и НАТО.

Однако аналитики предупреждают о возможных беспорядках, если «Грузинская мечта» попытается удержать власть любой ценой, даже в случае поражения на выборах.