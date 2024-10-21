Бывший глава Вооруженных сил Украины (ВСУ), а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный высказался о возможной уступке территорий ради окончания боевых действий. Это стало неожиданным поворотом в риторике украинских властей.

В интервью британской The Daily Telegraph Залужный заявил, что вопросы безопасности для Киева на данном этапе важнее, чем территориальные споры.

Приведя пример с огородом, он отметил: «Если мой сосед присвоил часть моего огорода, мы должны решить этот вопрос. Если не сейчас, то наши дети этим займутся». Эта фраза вызвала широкую дискуссию, ведь ранее президент Владимир Зеленский настаивал на возвращении всех утраченных территорий как непременном условии мира. Это прописано в представленном на прошлой неделе «плане победы».

Британское издание подчеркивает: заявление Залужного может свидетельствовать о кардинальном изменении курса украинского руководства, поскольку ранее тема уступок территорий была табу. Военные источники в Украине, с которыми общались журналисты газеты, также выразили поддержку скорейшему завершению конфликта, отметив высокие потери и невозможность быстрой победы.

Между тем на Западе считают, что затягивание войны может ослабить позиции России к 2025–2026 годам, но для украинцев мир важен уже сейчас.

Залужный, занимавший пост главнокомандующего ВСУ до февраля 2024 года, был отправлен в отставку после разногласий с президентом Зеленским. Позже он был назначен послом в Лондоне. Теперь командование ВСУ возглавляет Александр Сырский.

Российский президент Владимир Путин в июне выдвинул свои условия для мира: вывод всех украинских войск из четырех областей, на которые претендует Москва — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Кроме того, он потребовал, чтобы Киев сохранял нейтральный статус, без вступления в НАТО.

Зеленский назвал эти требования ультиматумом, а его «план победы», представленный в Верховной Раде, включает в себя продолжение боевых действий и вступление Украины в НАТО.