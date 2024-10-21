Во вторник Китай представил свою национальную программу космических исследований, рассчитанную до 2050 года. Об этом сообщило издание «Жэньминь Жибао».

Документ был опубликован совместно Академией наук Китая, Национальным космическим управлением (CNSA) и Управлением программы пилотируемой космонавтики (CMSA).

Программа определяет основные цели космических исследований Китая, включая 17 приоритетных направлений в рамках пяти ключевых научных тем, а также три этапа реализации.

Среди пяти научных тем — исследование происхождения и эволюции Вселенной, а также изучение планет, пригодных для жизни. Вице-президент Академии наук Дин Чибяо подчеркнул, что одной из целей программы является поиск инопланетной жизни за пределами Земли.

На первом этапе, который продлится до 2027 года, Китай сосредоточит усилия на эксплуатации своей космической станции и проведении пилотируемой миссии на Луну. В это время будет реализовано от пяти до восьми научных миссий.

На втором этапе, который продлится с 2028 по 2035 год, будет завершено строительство международной лунной научной станции, а также выполнено около 15 научных миссий.

Третий этап программы, охватывающий период с 2036 по 2050 год, включает запуск более 30 космических научных миссий.