Миллиардер Илон Маск заявил, что будет разыгрывать по $1 млн каждый день до 5 ноября — даты президентских выборов в США. Претендовать на эти деньги смогут те, кто подпишет его онлайн-петицию в защиту Конституции. Об этом Маск сообщил на встрече с избирателями в Пенсильвании, выступая в поддержку кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

На этом же мероприятии предприниматель уже вручил первый чек на $1 млн победителю розыгрыша, которым оказался житель штата Пенсильвания Джон Дреер.

«Чтобы получить этот миллион, нужно всего лишь подписать нашу петицию», — добавил Маск.

Петиция, которую предлагает подписать бизнесмен, касается защиты первой и второй поправок Конституции США, которые гарантируют свободу слова и право на ношение оружия. Ранее Маск обещал выплатить $47 каждому, кто поставит свою подпись под этим документом.

Издание The New York Times отмечает, что в США существует закон, запрещающий выплаты за голосование или регистрацию для участия в выборах. Однако выплачивать деньги за подписание петиций закон не запрещает.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. По последним опросам Bullfinch Group, демократ Камала Харрис лидирует в трех ключевых штатах — Мичигане, Висконсине и Пенсильвании. В последнем штате ее преимущество сохраняется только в случае, если в опросах предлагают третий вариант кандидата, иначе Харрис и Трамп идут вровень. В общенациональных опросах, по данным NYT, Харрис опережает Трампа на 2% (49% против 47%).

Маск часто критиковал Харрис, заявляя, что ее управление приведет к усилению цензуры и негативно скажется на бизнесе в США. Отвечая на вопросы о возможной работе в администрации Трампа, Маск сообщил, что его интересует вопрос оптимизации государственных расходов, которые, по его мнению, тратятся неэффективно.