Израиль отклонил запросы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на проведение спасательных операций по извлечению людей, оставшихся под завалами на севере сектора Газа. Об этом сообщила представитель БАПОР Инас Хамдан в интервью агентству «Анадолу».

Хамдан подчеркнула, что на протяжении последних двух недель агентство неоднократно предупреждало о нарастающей блокаде в северной части Газы и особенно в лагере беженцев «Джебалия». По ее словам, ситуация стремительно ухудшается, так как продолжающиеся военные действия Израиля создают серьезную угрозу для жизни десятков тысяч мирных жителей.

Она также отметила, что израильские удары на севере Газы лишают людей доступа к основным необходимым ресурсам, включая воду. В лагере беженцев «Джебалия» запасы еды и воды у местных жителей на исходе.

Особое внимание Хамдан уделила обстрелам больниц. По ее словам, 18 октября Израиль атаковал Индонезийскую больницу и больницу «Аль-Ауда», что привело к критическому ухудшению гуманитарной ситуации в регионе. В Индонезийской больнице уже зафиксированы случаи гибели пациентов из-за отключений электроэнергии и нехватки оборудования.

Она добавила, что несмотря на многочисленные запросы БАПОР на проведение спасательных операций, израильская сторона отклонила просьбы о доступе для извлечения людей, оказавшихся под завалами в результате ударов.